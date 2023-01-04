Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-1-3℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане 4 января

    4 Января 2023, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтальных разделов 4 января в Казахстане ожидается снег, на западе, востоке, в южных регионах – осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление порывистого ветра, на большей части страны ожидается гололед, метель, на западе, юге, юго-востоке РК ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на востоке Костанайской, на западе, юге Павлодарской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, днем Карагандинской областей, в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более», - говорится в прогнозе синоптиков.
    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    На погоду в СКО влияет Атлантический циклон – синоптики
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах Казахстана
    Снег и ветер ожидаются в Казахстане 5 января
    Популярное
    1 Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта РК
    2 Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК
    3 Азамат Ескараев назначен министром юстиции РК
    4 Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК
    5 Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей
    Новости партнеров