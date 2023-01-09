Снег и резкое понижение температуры прогнозируют в Казахстане 9 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 9 января почти на всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, под влиянием ложбины уходящего Атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов практически по всей территории Казахстана пройдет снег, на востоке, юго-востоке страны осадки, на юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны – сильный снег.

Лишь на западе страны с влиянием поля повышенного давления будет без осадков, морозная погода. С холодным Арктическим антициклоном на западе, северо-западе, севере, юге РК ожидается резкое понижение температуры воздуха. По республике сохраняются усиление ветра, метель, гололед, туман.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Астане и 11 областях Казахстана. По состоянию на 22:30 8 января на 37 участках автодорог республиканского значения ограничено движение транспорта. Дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Из-за непогоды 9 января в Астане учеников первой смены перевели на дистанционное обучение.

В Актюбинской области учителей тоже предупредили о возможной отмене занятий. В регионе наступили морозы, температура воздуха понизилась до -27 градусов.

Дистанционно будут учиться и школьники СКО. В области ожидается похолодание до -35 градусов.

В Семее занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей тоже переводятся на дистанционный формат. Онлайн-уроки пройдут в Курчатове и в Бескарагайском районе. В других районах Абайской области занятия пройдут в привычном формате.