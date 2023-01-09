Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Снег и резкое понижение температуры прогнозируют в Казахстане 9 января

    9 Января 2023, 00:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 9 января почти на всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, под влиянием ложбины уходящего Атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов практически по всей территории Казахстана пройдет снег, на востоке, юго-востоке страны осадки, на юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны – сильный снег.

    Лишь на западе страны с влиянием поля повышенного давления будет без осадков, морозная погода. С холодным Арктическим антициклоном на западе, северо-западе, севере, юге РК ожидается резкое понижение температуры воздуха. По республике сохраняются усиление ветра, метель, гололед, туман.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Астане и 11 областях Казахстана. По состоянию на 22:30 8 января на 37 участках автодорог республиканского значения ограничено движение транспорта. Дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

    Из-за непогоды 9 января в Астане учеников первой смены перевели на дистанционное обучение.

    В Актюбинской области учителей тоже предупредили о возможной отмене занятий. В регионе наступили морозы, температура воздуха понизилась до -27 градусов.

    Дистанционно будут учиться и школьники СКО. В области ожидается похолодание до -35 градусов.

    В Семее занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей тоже переводятся на дистанционный формат. Онлайн-уроки пройдут в Курчатове и в Бескарагайском районе. В других районах Абайской области занятия пройдут в привычном формате.
    Казгидромет Погода Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
    Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку
    Почти 1,8 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы
    Занятия для учеников 1-9 классов пройдут онлайн в Семее
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров