Снег и низовую метель прогнозируют в Казахстане 6-8 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 6 января очередной циклон из районов Скандинавии будет оказывать влияние на погоду большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также небольшое повышение температуры воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются туман, гололед. На западе и северо-западе столбики термометров ночью повысятся до 0-8 мороза, на севере и центре страны до 5-15 мороза.