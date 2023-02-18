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    Снег и низовая метель ожидаются в Казахстане 18 февраля

    18 Февраля 2023, 00:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины Скандинавского циклона и связанных с ней атмосферными фронтальными разделами на большей части Казахстана 18 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, пройдет снег с низовой метелью, на юго-западе, юге, юго-востоке осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.

    По территории РК ожидаются усиление ветра, туман.

    В горных и предгорных районах Алматинской и Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью в горных районах Жамбылской области - сильный снег.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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