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    Снег и метель ожидаются в Казахстане

    22 Декабря 2022, 01:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 22 декабря сохраняется снег с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «С глубокой ложбиной атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется снег с низовой метелью, ночью в горных районах востока ожидается сильный снег. Лишь на западе, юго-западе страны под влиянием северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По территории республики ожидается туман, на юге, юго-востоке – гололед, в восточной половине – усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.
    Казгидромет Погода
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