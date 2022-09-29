Снег и гололедица ожидаются на востоке Казахстана 30 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 сентября под влиянием северного антициклона на севере, юге, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Под влиянием атмосферных фронтов на западе страны пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - дождь, снег, на востоке - снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря, на востоке – на дорогах гололедица. На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории РК.

В Астане - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла.



