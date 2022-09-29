Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Снег и гололедица ожидаются на востоке Казахстана 30 сентября

    29 Сентября 2022, 23:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 сентября под влиянием северного антициклона на севере, юге, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Под влиянием атмосферных фронтов на западе страны пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - дождь, снег, на востоке - снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря, на востоке – на дорогах гололедица. На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории РК.

    В Астане - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.

    В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 тепла.

    В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая