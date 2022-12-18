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    Снег и дожди ожидаются на севере и западе Казахстана

    18 Декабря 2022, 22:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 19 декабря на западе, севере, северо-западе Казахстана пройдут осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке, востоке, в центре страны под влиянием монгольского антициклона сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «На западе, севере, северо-западе ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Мангистауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.

    Ранее в восьми областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.
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