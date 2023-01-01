Снег и дождь пройдут в Казахстане 1 января

1 Января 2023, 00:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 января почти вся территория РК будет по-прежнему под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем пройдет снег, на западе – осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части РК ожидаются туман, усиление ветра, низовая метель, на западе, юге, юго-востоке страны - гололед.

На востоке и в горных районах Жетысуской области, днем на северо-востоке в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.