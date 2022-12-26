Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря

26 Декабря 2022, 10:49
Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 27 – 29 декабря пройдет снег, на юге, юго-западе страны осадки в виде дождя и снега, низовая метель, на юге, юго-западе – гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
Туман ожидается 26 декабря на большей части Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
Теги:
Читайте также
Туман ожидается 26 декабря на большей части Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
Около 30 человек погибли в результате мощной снежной бури в США
Из столицы вывезли более 13 тысяч кубометров снега
Девять человек погибли из-за снежной бури в США
В двух регионах республики ограничено автодвижение
Штормовое предупреждение объявили синоптики 25 декабря в пяти областях Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
2 Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
3 Учителя, врачи, спортсмены, военные – фотовыставка «Лица нашего города» в Таразе
4 Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба
5 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы

Лента новостей