Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря

26 Декабря 2022, 10:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 27 – 29 декабря пройдет снег, на юге, юго-западе страны осадки в виде дождя и снега, низовая метель, на юге, юго-западе – гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.