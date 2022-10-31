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Снег и дождь ожидаются 31 октября на большей части Казахстана

31 Октября 2022, 00:07
Снег и дождь ожидаются 31 октября на большей части Казахстана
31 Октября 2022, 00:07

Снег и дождь ожидаются 31 октября на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК 31 октября под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе области - низовая метель.

Ранее с иноптики предупредили о шторме в столице и 13 областях Казахстана.


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