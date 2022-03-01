Снег и дождь ожидаются 1 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием фронтальных разделов на большей части области ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге страны сильные осадки преимущественно в виде дождя. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге РК – гроза, на западе, юго-востоке – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

В Северо-Казахстанской области ожидаются на юге туман, днем на северо-востоке области - низовая метель, усиление ветра ночью на севере области, днем на большей части области 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Павлодарской области ожидаются ночью и утром на севере, в центре области - туман, днем на севере области - низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются на западе, юге области туман, в северной половине области - усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

В горнах районах Туркестанской, днем на востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются на юге, севере и в горных районах области туман, гололед, на юго-западе области, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются ночью на западе, юге области - гололед, на западе, севере области - туман.

На западе, севере и в центре Атырауской, на западе, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской, в центре Кызылординской, ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.