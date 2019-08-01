Снайперы казахстанской армии готовы к борьбе за звание лучших в мире

БРЕСТ. КАЗИНФОРМ ­ - На полигоне «Брестский» Республики Беларусь в эти дни полным ходом идет подготовка к участию в международном конкурсе «Снайперский рубеж» в рамках V Армейских международных игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Накануне прошла жеребьевка. Уже известно, что казахстанскаякоманда выступит под номером 20, команда хозяев конкурса – под номером 18, апервой стартует российская команда.

Кроме того, все участники получили комплектвооружения, необходимого снаряжения и приступили к завершающему этапуподготовки к соревнованиям. Казахстанские снайперы проверили комплектностьвооружения, провели выверку прицельных приспособлений и выполнили пристрелкуоружия для приведения его к нормальному бою.

Для допуска к соревнованиям команды прошлимедицинское обследование на базе развернутого на полигоне медицинского отряда,после чего были проведены занятия по соблюдению мер безопасности в ходе всехэтапов конкурса.

Всего на участие в конкурсе заявлены представители21 страны. Следует отметить, что «Снайперскийрубеж» пользуется особым интересом и по популярности среди конкурсов армейскихигр уступает лишь «Танковому биатлону».