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    Снайперы казахстанской армии готовы к борьбе за звание лучших в мире

    1 Августа 2019, 20:35

    БРЕСТ. КАЗИНФОРМ ­ - На полигоне «Брестский» Республики Беларусь в эти дни полным ходом идет подготовка к участию в международном конкурсе «Снайперский рубеж» в рамках V Армейских международных игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Накануне прошла жеребьевка. Уже известно, что казахстанскаякоманда выступит под номером 20, команда хозяев конкурса – под номером 18, апервой стартует российская команда.

    Кроме того, все участники получили комплектвооружения, необходимого снаряжения и приступили к завершающему этапуподготовки к соревнованиям. Казахстанские снайперы проверили комплектностьвооружения, провели выверку прицельных приспособлений и выполнили пристрелкуоружия для приведения его к нормальному бою.

    Для допуска к соревнованиям команды прошлимедицинское обследование на базе развернутого на полигоне медицинского отряда,после чего были проведены занятия по соблюдению мер безопасности в ходе всехэтапов конкурса.

    Всего на участие в конкурсе заявлены представители21 страны. Следует отметить, что «Снайперскийрубеж» пользуется особым интересом и по популярности среди конкурсов армейскихигр уступает лишь «Танковому биатлону».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Беларусь
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