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    Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в ЗКО

    10 Октября 2022, 15:40

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    7 октября в отдел полиции Бурлинского района поступило сообщение о снаряде в подвале одного из домов. Его обнаружила местная жительница, когда зашла в подвальное помещение, чтобы переложить ненужные вещи. Как снаряд оказался в подвале, полицейским выяснить не удалось. Далее на место прибыли сотрудники департамента полиции ЗКО для безопасного извлечения снаряда. В присутствии комиссии снаряд был уничтожен на безопасном расстоянии от населенных пунктов.

    Фото:polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область МВД РК
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