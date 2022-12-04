Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Астана-19-21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Сначала восстановят теплоснабжение, затем горячее водоснабжение – энергетик из Экибастуза

    4 Декабря 2022, 22:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Правительства РК опубликовала в Telegram-канале «UKIMET» мнение эксперта о том, как ведутся работы по возвращению тепла в Экибастузе, передает МИА «Казинформ».

    «Специалисты выбрали верный алгоритм, по которому восстанавливают городскую систему теплоснабжения. Сначала восстанавливается теплоснабжение, затем ведутся работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения, канализации. Как горожанин и инженер-теплотехник со стажем отмечу, что предприятия города, области и других городов ведут полномасштабную работу по отогреву и наладке систем. Вижу положительную динамику», - пояснил экибастузский энергетик Евгений Сайбаталов.
    Павлодарская область Происшествия Отопительный сезон Вода Экибастуз ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар и хлопок газа произошли в овощном магазине в Алматы
    Авария произошла на напорном коллекторе в Костанае
    Авария в Экибастузе: виновные будут названы после подачи тепла во все дома
    Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами
    Популярное
    1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
    2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
    3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
    4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
    5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области
    Новости партнеров