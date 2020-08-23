Смягчение карантина, борьба с коррупцией, подготовка к учебному году - обзор событий за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предпоследняя неделя августа 2020 года запомнилась явным ощущением уходящего лета, а еще - чувством надежды, что ситуация с коронавирусом в стране взята под серьезный контроль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Смягчение карантинных мер

На улучшение эмоционального фона казахстанцев, безусловно, повлияло решение Государственной комиссии, которая, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения и других ведомств, утвердила план поэтапного снятия карантинных мер с 17 августа. С соблюдением санитарных норм возобновили работу во всех регионах ТРЦ, торговые дома, торговые сети, крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги, фитнес-центры, бани и сауны без бассейнов, детские и взрослые образовательные центры, дежурные группы детских дошкольных учреждений, аттракционы на открытом воздухе. При этом не менее 80% сотрудников по-прежнему остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Достоверная информация по заболеваням

Как говорится, «кто овседомлен, тот вооружен». Ежедневная, открытая и достоверная информация Министерства здравоохранения по числу заболевших, выздоровевших, умерших не только от вирусной инфекции, но и пневмонии с признаками коронавируса дала возможность соотечественникам видеть реальную картину по пандемии в стране и надеяться, что ситуация находится на четком контроле государственных органов...

Об улучшении ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией, смягчении карантинных мер, возобновлении работы организаций, всеобщей благодарности медикам сообщили все корреспонденты МИА «Казинформ» в регионах.

Контроль над работой ФСМС

Еще одним моментом, положительно повлиявшим на общую атмосферу в стране, было сообщение министра здравоохранения Алексея Цоя о том, что деятельность Фонда социального медицинского страхования находится на особом контроле. «Мы проанализировали работу Контакт-центра 1406 по вопросам ОСМС и COVID-19, с функцией записи голосовых сообщении «24 часа в сутки» и выявили ряд недостатков, которые будут устранены с учетом ожиданий населения», - отметил министр.

По мнению главы ведомства, пандемия коронавирусной инфекции показала, что довольно низкий уровень цифровизации остается в санитарно-эпидемиологической службе. Также отсутствует мониторинг наличия лекарственных средств в розничных сетях аптек.

«В этой связи нам крайне важно продолжать работу по цифровизации всех отраслей здравоохранения. На данный момент в сфере здравоохранения оказываются 43 госуслуги, из которых 35 или 82% переведены в электронный формат. До конца года мы планируем довести их количество до 90%, что значительно сократит коррупционные риски и административные барьеры», - написал А.Цой.

Борьба с коррупцией

Именно об этом, борьбе с коррупцией, шла речь на совещании, которое провел Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области», - сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Как отметил на совещании Касым-Жомарт Токаев, «громкие задержания, эффектные кадры имеют краткосрочный эффект. Когда такие дела потом еще и разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, недоверие общества к мерам государства по борьбе с коррупцией возрастает. Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами».

По словам Президента, люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий.

Поручения Главы государства

Прошедшая рабочая неделя, судя по материалам МИА «Казинформ», была очень насыщенной для Главы государства и свидетельствовала о вхождении жизни страны в стабильное русло. Президент принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, дал Правительству ряд конкретных поручений, принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова , дал ряд поручений акиму столицы Алтаю Кульгинову, посетил с рабочим визитом Туркестанскую область и дал хорошую оценку региону: «За два года сделано немало для возрождения экономики и социальной сферы Туркестанской области».

Президент РК посетил военный полигон в Арыси и отметил, что «мы не должны допустить повторения ситуации».

В завершение рабочей недели Глава государства принял председателя Сената Парламента и поручил Магзуму Мирзагалиеву продолжить активную работу по улучшению экологии.

Социальная поддержка казахстанцев

Сообщения о социальной поддержке казахстанцев - в период карантина единовременную выплату получили 2,3 млн. казахстанцев, увеличение социальной помощи учащимся перед началом учебного года также стали одним из позитивных моментов.

Подготовка к новому учебному году

В условиях карантина традиционное республиканское августовское совещание педагогов и работников сферы образования и науки прошло в формате онлайн. На пленарном заседании «Образование и наука: особенности нового учебного года» заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов отметил, что необходимо продумать все детали.

«Новый учебный год впервые начинается в особом формате. На повестке дня, безусловно, вопрос безопасности детей. Поступают различные предложения по поводу обучения детей в штатном режиме. Никто нам не простит, если с детьми что-то случится», - отметил Ералы Тугжанов. Министерству образования были даны конкретные поручения по обеспечению безопасности здоровья детей. Это тепловизоры, дезинфицирующие тоннели, коврики для обуви, усиленный дезинфекционный режим, наличие масок. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет. «Все лица, задействованные в учебном процессе, несут персональную ответственность за здоровье детей», подчеркнул заместитель Премьер-Министра РК.

Кстати, появившаяся тревожная информация о массовом заболевании детей синдромом Кавасаки и схожими симптомами буквально на следующий день была названа Минздравом РК не соответствующей действительности Согласно официальной статистике, с 13 марта по 19 августа в Казахстане зарегистрировано 2 357 детей в возрасте от 0 до 18 лет, заболевших коронавирусной инфекцией. При этом, многослойный воспалительный синдром зарегистрирован у 14 детей. Таким образом, заболеваемость составляет менее 0,6% и не может, соответственно, иметь массовый характер.

Как стать депутатом?

Такую возможность каждому казахстанцу предоставляет партия «Nur Otan», выступив инициатором масштабных праймериз. О старте приема заявок на участие в свободных выборах объявил Председатель партии Н.А.Назарбаев. «Это – внутрипартийные выборы. Это реальный социальный лифт. Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов», - отметил Елбасы, добавив, что именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения.

Праймериз - это один из крайних шансов для проведения политических реформ в нашей стране. Об этом заявил президент общественного фонда «Республика-аймақ-даму» Галым Байтук на брифинге в СЦК.

Лига сторонников партии Nur Otan выступила с заявлением по праймеризу. В документе отмечено, что партия Nur Otan заявила о проведении праймериз и готова держать на контроле весь процесс праймериз.

Юная казахстанская певица покоряет Америку

Прекрасная новость пришла в Казахстан из Вашингтона. Данэлия Тулешова прошла в полуфинал America’s Got Talent! Как сообщила PR-директор Данэлии Тулешовой Татьяна Синенко, четвертьфинал популярного мирового шоу состоялся накануне и прошел в прямом эфире. Выбор полуфиналистов напрямую зависел от голосов зрителей на сайте NBC, находящихся на территории США, также несколько участников получили дополнительные баллы от членов жюри. «Здесь в Лос-Анжелесе со мной мама и педагог Наталия Александровна. Мы очень волновались перед выступлением. Накануне перед поездкой была очень большая нагрузка, я дополнительно занималась у академического педагога Гульзат Даурбаевой и еще немного приболела. К счастью, все быстро прошло. Спасибо всем за поддержку, не могу описать, что испытываю сейчас. Какая невероятная атмосфера на этом шоу! Настолько все вдохновляет и мотивирует делать что-то еще. К следующему туру буду, как и прежде, готовиться каждый день!» - поделилась Данэлия.

Результаты по борьбе с коронавирусом обнадеживают

«В целом ситуация стабилизировалась. Сегодня в борьбе с вирусом задействованы все. Решения принимаются в оперативном режиме. Все необходимые меры приняты, сформирован резерв лекарственных средств, коечных мест. Загруженность коек с 96-95 % снизилась до 19%, а реанимационных коек - с 91 до 24 %, но риск заболеваемости сохраняется», отметил заместитель Премьер-Министра Казахстана Ералы Тугжанов.

По мнению главы Всемирной организации здоровья (ВОЗ), ситуация с коронавирусом 2020 года «выгодно отличается от 1918 года, потому что у нас больше технологий, и мы надеемся искоренить вирус менее чем, через два года».

Общее число заразившихся коронавирусом в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, достигло почти 23 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 800 тысяч заболевших. Для сравнения, от испанки с февраля 1918 по апрель 1920 прошло три волны гриппа, за это время умерли 50 млн человек, заразились 500 миллионов.

Экономика Казахстана: прогноз «стабильный»

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный». Об этом сообщило Министерство национальной экономики. По мнению агентства, рейтинг Казахстана отражает фискальную устойчивость экономики страны, выраженную в накопленных нефтяных доходах, к колебаниям цен на сырье. Рейтинговое агентство отмечает, что, несмотря на шоки, связанные с ценами на нефть и распространением коронавирусной эпидемии, в стране сохраняется низкий уровень государственного долга и значительный объем фискальных резервов, достаточный для смягчения внешних шоков. По мнению рейтингового агентства, принятые Правительством антикризисные меры поддержки бизнеса и домохозяйств частично нивелировали отрицательный эффект на экономический рост страны.

Скоро осень. За окнами август.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях республики. Дождливо и ветрено будет в Казахстане в воскресенье, 23 августа. Прогноз Казгидромета, данный еще 1 августа на месяц вперед, полностью подтвердился. Еще до конца лета можно наблюдать уникальный августовский звездопад Персеиды и загадывать желания, которые у многих землян сегодня очень похожи. Мира и благополучия нашей планете, здоровья всем людям Земли!