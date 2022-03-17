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    Сможет ли Мажилис в нынешнем составе принимать качественные законы – мнение сенатора

    17 Марта 2022, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько изменения, предложенные Президентом в Послании могут улучшить работу Парламента. На этот счет свое мнение высказал сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я бы назвал данное Послание историческим, в первую очередь, для населения нашей страны, где конкретно были указаны пути достижения поставленных целей Главой государства в рамках нового Казахстана», - сказал Андрей Лукин.

    Депутат остановился и на предлагаемых изменениях в работе Парламента.

    «Если вести речь именно о совершенствовании деятельности Сената, конечно же, это действительно большой шаг вперед в части того, что переданы из АНК полномочия направлять в Сенат своих представителей, которые уже непосредственно будут одобрять или не одобрять законы в рамках верхней палаты Парламента. Кроме того, как мы обратили внимание, да и все казахстанцы, естественно, восприняли конкретное руководство к действиям - как для государственных органов, так и для всего населения. Вопросы развития экономики - как сказал Глава государства, сейчас мы испытываем экономический шторм глобализации, это вопросы которые требуют скорейшего разрешения для того, чтобы минимизировать риски, которые могут ухудшить положение наших граждан. В первую очередь, это стабилизация цен и нормальная жизнь. А самое главное, конечно, - единство народа Казахстана. Для этого все делается как Главой государства, так и все мы граждане РК должны сплотиться вокруг Президента для решения всех этих задач», - подчеркнул Андрей Лукин.

    Он также поделился своим мнением касательно того, может ли Мажилис в нынешнем составе принимать качественные законы.

    «Не то, что способен, он это делает, и Главой государства на этом этапе сделан абсолютно правильный шаг именно в вопросах демократизации. Именно Мажилис на сегодняшний день будет принимать законы, направляя их в Сенат для того, чтобы Сенат их одобрял либо не одобрял. То есть, скорость прохождения законопроектов, естественно, увеличится в два раза. Снижаются бюрократические процедуры и механизмы, ну, а самое главное - это то, чтобы законы скорее принимались и реализовывались в жизни», - заключил сенатор.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Сенат Реформы Токаева Политика Послание Президента РК-2022
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