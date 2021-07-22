Сможет ли Камшыбек Кункабаев победить своего давнего оппонента на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сможет ли Камшыбек Кункабаев победить своего давнего узбекского оппонента Баходира Джалолова на Олимпиаде. На этот счет своим мнением поделился главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последняя статистика и последние их встречи складываются не в пользу Камшыбека. Джалолов сейчас в мировом рейтинге показывает и выигрывает все свои последние поединки. Но мы верим и надеемся на Камшыбека. Это супертяжелый вес и все может случиться. Но опять же надо еще дойти до финала», - сказал Галымбек Кенжебаев в ходе брифинга.

Отметим, капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев проиграл узбекскому боксеру в финале чемпионата Азии-2021. Этот бой закончился победой Джалолова раздельным решением судей.

Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал результаты жеребьевки на Олимпиаде в Токио.