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    Смогут ли казахстанцы использовать  пенсионные средства на санаторное  лечение

    2 Февраля 2021, 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смогут ли казахстанцы использовать пенсионные средства на лечение? На этот вопрос ответила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правила сейчас находятся на утверждении в Министерстве юстиции, и насколько я знаю, почти уже на финальной стадии. Точно знаю, что нас услышали на прошлой пресс-конференции. Восьмая цель появилась – дополнительные репродуктивные вспомогательные технологии. Теперь возможно сделать ЭКО. Я точно знаю, что в последнем документе это появилось», - прокомментировала Ляззат Ибрагимова.

    Что касается санаторного лечения, она призвала дождаться утверждения правил.

    «У меня точной информации нет. Не хочу вводить в заблуждение вкладчиков. Там будет немножко другой бизнес процесс, чем при получении жилья», - дополнила Ляззат Ибрагимова.

    Напомним, сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК были озвучены первые итоги снятия пенсионных накоплений вкладчиками ЕНПФ. С 25 по 30 января в ЕНПФ поступило более 52 тысяч заявок, из них было принято в обработку 38389 заявок (74%) на общую сумму 212 млрд тенге. Средняя сумма к выплате составила 5,5 млн тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение ЕНПФ Общество
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