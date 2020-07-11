СМИ восхитилось мощью 38-летнего Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт The Boxing District призывает будущих соперников Геннадия Головкина перестать недооценивать его, несмотря на то, что 38-летний казахстанский боксер уже находится на последнем этапе своей карьеры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Геннадий Головкин — по-прежнему грозный зверь в боксе, который сочетает в себе безупречное мастерство и защиту с жестокой животной силой, что позволило ему нокаутировать столько соперников мирового класса и стать одним из лучших боксеров в мире на сегодняшний день. Это точно не тот боец, которого люди должны списывать после двух близких боев с «Канело», — пишет сайт.

Головкин является чемпионом мира в среднем весе — он владеет титулами IBF и IBO.



