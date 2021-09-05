СМИ: в Гвинее предприняли попытку государственного переворота

ПРЕТОРИЯ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Попытка государственного переворота предпринята в воскресенье в Гвинейской Республике. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique на своем портале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за попыткой переворота стоит командующий группы сил спецназначения полковник Мамади Думбуя. Он опирается на части спецназа, которые сейчас находятся перед президентским дворцом в столице страны Конакри, обороняемым президентской гвардией. Собеседник издания назвал создавшуюся ситуацию «серьезной».

В свою очередь агентство Reuters передает, что военные с оружием в руках находятся перед президентским дворцом в столице Гвинеи городе Конакри. По его данным, единственная трасса, которая ведет с севера Конакри в правительственный квартал на юг города, где расположен президентский дворец, перекрыта солдатами. Высокопоставленный чиновник заявил агентству, что президент Гвинеи Альфа Конде цел и невредим. Однако собеседник Reuters не сообщил подробностей происходящего.

Ранее агентство Agence France-Presse передало, что в правительственном квартале Конакри в воскресенье велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицах присутствуют многочисленные военные. Солдаты требуют у прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.