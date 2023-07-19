СМИ сообщили о запуске КНДР двух ракет

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - КНДР в среду провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на южнокорейских военных.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил журналистам, что обе ракеты, запущенные КНДР, вероятно, упали за пределами японской исключительной экономической зоны, передает агентство.

Агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Японии сообщило, что первая баллистическая ракета КНДР пролетела 550 км, а вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км.

12 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». На следующий день постоянный представитель КНДР Ким Сон выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что испытания ракет - это реализация республикой права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН.