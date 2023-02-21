СМИ сообщили о пяти погибших при землетрясении в Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в нескольких сирийских городах при землетрясении, произошедшем в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда.

По данным телеканала Al Arabiya, четыре человека погибли при панике и в давке, возникших при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус. Еще одна женщина, как свидетельствует телеканал Sky News Arabia, погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря.

По информации Al Arabiya, некоторые из погибших умерли от сердечных приступов во время первых подземных толчков. Телеканал сообщает также о случаях, когда люди выпрыгивали из окон домов из опасений быть заваленными обломками в случае обрушения здания.

Противоречивые и разрозненные сведения поступают о пострадавших. Так, Sky News Arabia приводит данные о более чем 100 травмированных в Латакии. Телеканал Al Hadath информирует о 470 пострадавших от землетрясения на всей сирийской территории, как в областях, подконтрольных центральным властям, так и в районах, где действует оппозиция.

Данные представителей официальных властей по этому поводу не приводятся.

Ранее генеральный директор Национального сейсмического центра Раед Ахмед сообщил о землетрясении магнитудой 6,4 в турецком районе Искендерун, расположенном в 52 км к западу от Идлиба. По его данным, очаг залегал на глубине 21 км. Сейсмолог подтвердил агентству SANA, что толчки являются одним из афтершоков землетрясения, произошедшего 6 февраля.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано 20 февраля в Турции, в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. На юго-востоке Турции разрушились дома. Подземные толчки ощущались также в Ливане, на Кипре, Израиле, Иордании, Ираке, Палестине.

Власти Турции сначала объявили о возможном риске повышения уровня воды в море, но позже опровергли вероятность возникновения цунами.

По последним данным, в результате последних подземных толчков в Турции погибли 3 человека и 213 пострадали.

Всего число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек.

Фото: AP/ Ghaith Alsayed



