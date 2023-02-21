Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    СМИ сообщили о пяти погибших при землетрясении в Сирии

    21 Февраля 2023, 07:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в нескольких сирийских городах при землетрясении, произошедшем в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда.

    По данным телеканала Al Arabiya, четыре человека погибли при панике и в давке, возникших при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус. Еще одна женщина, как свидетельствует телеканал Sky News Arabia, погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря.

    По информации Al Arabiya, некоторые из погибших умерли от сердечных приступов во время первых подземных толчков. Телеканал сообщает также о случаях, когда люди выпрыгивали из окон домов из опасений быть заваленными обломками в случае обрушения здания.

    Противоречивые и разрозненные сведения поступают о пострадавших. Так, Sky News Arabia приводит данные о более чем 100 травмированных в Латакии. Телеканал Al Hadath информирует о 470 пострадавших от землетрясения на всей сирийской территории, как в областях, подконтрольных центральным властям, так и в районах, где действует оппозиция.

    Данные представителей официальных властей по этому поводу не приводятся.

    Ранее генеральный директор Национального сейсмического центра Раед Ахмед сообщил о землетрясении магнитудой 6,4 в турецком районе Искендерун, расположенном в 52 км к западу от Идлиба. По его данным, очаг залегал на глубине 21 км. Сейсмолог подтвердил агентству SANA, что толчки являются одним из афтершоков землетрясения, произошедшего 6 февраля.

    Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано 20 февраля в Турции, в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. На юго-востоке Турции разрушились дома. Подземные толчки ощущались также в Ливане, на Кипре, Израиле, Иордании, Ираке, Палестине.

    Власти Турции сначала объявили о возможном риске повышения уровня воды в море, но позже опровергли вероятность возникновения цунами.

    По последним данным, в результате последних подземных толчков в Турции погибли 3 человека и 213 пострадали.

    Всего число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек.

    Фото: AP/ Ghaith Alsayed

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сирия Мировые новости Землетрясение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Оппозиционная партия сенсационно победила на парламентских выборах в Таиланде
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров