СМИ: при взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 20 человек

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Не менее 20 человек пострадали в понедельник в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление Pertamina сообщило о пяти пострадавших. В компании добавили, что из-за взрыва эвакуировали 950 человек. Руководство предприятия сейчас пытается не допустить дальнейшего распространения пожара. Причина случившегося пока неизвестна, отметили в корпорации.

Газета Respublika предполагала, что взрыв мог произойти в результате удара молнии. По данным издания, перерабатывающая мощность завода, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей в сутки.