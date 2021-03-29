Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    СМИ: при взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 20 человек

    29 Марта 2021, 08:22

    ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Не менее 20 человек пострадали в понедельник в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Агентство Reuters со ссылкой на заявление Pertamina сообщило о пяти пострадавших. В компании добавили, что из-за взрыва эвакуировали 950 человек. Руководство предприятия сейчас пытается не допустить дальнейшего распространения пожара. Причина случившегося пока неизвестна, отметили в корпорации.

    Газета Respublika предполагала, что взрыв мог произойти в результате удара молнии. По данным издания, перерабатывающая мощность завода, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей в сутки.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Индонезия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан ввел временный запрет на импорт авиакеросина из РФ
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге