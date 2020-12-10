Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    СМИ не требуется согласие лиц на избирательном участке для фото- и видеоматериалов - ЦИК

    10 Декабря 2020, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - СМИ не требуется согласие лиц на избирательном участке для использования фото- и видеоматериалов с их изображением. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии РК Серик Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что для осуществления своей деятельности на выборах представителям средств массовой информации необходимо лишь удостоверение личности и задание редакции.

    Спикер пояснил, что согласно п. 1-1 ст. 14 Закона «О СМИ» средствам массовой информации при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции средств массовой информации не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

    1) если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

    2) если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана СМИ Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане