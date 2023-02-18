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    СМИ: компания Apple уволила несколько сотен внештатных сотрудников

    18 Февраля 2023, 17:27

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Компания Apple уволила несколько сотен внештатных сотрудников, чтобы сократить расходы корпорации. Об этом в четверг сообщил журнал Newsweek, сославшись на источник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой ТАСС.

    За последние несколько дней компания разорвала договоры с сотнями внештатных сотрудников, но не сообщила об этом публично, отмечает Newsweek. Как стало известно, Apple решила уволить подрядчиков, а не сотрудников, чтобы избежать судебных разбирательств и не выплачивать выходные пособия. Как отмечает журнал, Apple - единственная крупная технологическая компания, которая пока не сократила штат сотрудников.

    Ранее агентство Bloomberg информировало, что около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs уже приступил к одному из крупнейших раундов сокращения 3,2 тысячи рабочих мест, корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тысяч сотрудников в 2023 году. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.

    Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику.

    Фото: ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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