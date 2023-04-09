СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Король Великобритании Карл III и духовенство Церкви Англии имеют разные взгляды на то, каким образом должна быть организована его коронация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета The Mail on Sunday, монарх хочет, чтобы в церемонии более активное участие принимали представители других вероисповеданий, а это противоречит тысячелетней национальной традиции.

Согласно изданию, Карл III выступает за проведение «более разнообразной» коронации, в ходе которой мусульмане, индуисты и иудеи наравне с христианами имели бы возможность зачитать свои молитвы во время торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве. В статье подчеркивается, что в результате возникших разногласий отложили публикацию регламента коронации, до которой остается всего четыре недели.

Как отметила газета, занятая Карлом III позиция подтверждает его слова, произнесенные около 30 лет назад, о том, что он хочет быть защитником всех религий, а не только англиканства. Титул защитника веры, под которой подразумевается Церковь Англии, носили все английские монархи на протяжении почти 500 лет со времен короля Генриха VIII, правившего с 1509 по 1547 годы и спровоцировавшего Реформацию.

В то же время духовные руководители Церкви Англии отмечают, что коронация является сугубо «англиканской церемонией». Предполагается, что в качестве компромисса Карл III может провести отдельную церемонию с участием представителей других религий.

Как напомнила The Mail on Sunday, король Великобритании, как глава Церкви Англии, по британским законам должен либо во время коронации, либо на своей первой церемонии открытия новой сессии парламента заявить, что является «верующим протестантом» и «обеспечит протестантского преемника». Кроме того, в рамках Акта о клятве во время коронации от 1688 года монарх обязан взять на себя обязательство оказывать поддержку Церкви Англии.

Основатель Мусульманского совета Великобритании Икбал Сакрани заявил, что спокойно отнесется к проведению обряда в традиционном стиле. «Это нормально, что формальные ритуальные молитвы во время коронации должны быть англиканскими, поскольку король придерживается англиканской веры. Но присутствие других религиозных лидеров подчеркнет, что монарх представляет все религиозные общины королевства», - сказал он. С ним согласился настоятель индуистского храма в английском Лестере Прадип Гаджар. «Это христианская церемония для короля-христианина. Я не вижу в этом проблемы», - добавил он.

Церемония коронации 74-летнего Карла III состоится в присутствии 2 тысяч человек в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая, через 8 месяцев после смерти Елизаветы II. Приглашение посетить мероприятие, в частности, получили лидеры Бельгии, Венгрии, Ирландии, Испании, Монако, Франции, Японии, руководители Евросоюза и новый первый министр Шотландии Хамза Юсаф, придерживающийся республиканских взглядов.



