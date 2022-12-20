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    СМИ должны просвещать общество и защищать от дезинформации - Абдулла Гюль

    20 Декабря 2022, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Институт СМИ очищает себя от любых попыток дезинформации, которые представляют фундаментальный вызов государственному управлению. СМИ должны просвещать общество и защищать от дезинформации. Таким мнением поделился 11-й Президент Турции Абдулла Гюль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал реформы в стране для передачи больших полномочий Парламенту, для повышения коммуникаций с общественностью и Правительством, для установления системы сдержек и противовесов в принятии решений для наделения большими полномочиями казахстанских институтов. Эти реформы приводят к децентрализации власти, к предотвращению монополий, конечно же, обеспечивают участие людей в управлении государством. Более того, эти реформы дают возможность международным партнерам развивать сотрудничество в различных отраслях», - сказал 11-й Президент Турции на Центрально-Азиатском медиафоруме.

    Абдулла Гюль отметил в этом процессе роль СМИ, которые являются голосом народа.

    «Институт СМИ очищает себя от любых попыток дезинформации, которые представляют фундаментальный вызов государственному управлению. СМИ должны просвещать общество и защищать от дезинформации. СМИ должны играть просветительскую, образовательную роль. Благодаря искусственному интеллекту и больших данных СМИ могут получить преимущество в новых технологиях, без них немыслим сегодняшний день. Таким образом, мы должны использовать эти технологии во благо общества, не допускать правонарушения и киберпреступность. Таким образом, нужно предотвращать возможные попытки посеять вражду, дезинформацию в соцсетях. С другой стороны правительства не должны бояться свободных, открытых СМИ. Свободные СМИ будут сами бороться за подотчетность, за открытость. Таким образом, СМИ способствуют надлежащему управлению», - считает спикер.

    По его словам, право на информацию является жизненно важным. Абдулла Гюль считает необходимым снабдить СМИ технологиями, контентом, предоставить платформу для обмена знаниями и передовыми практиками.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Центральная Азия СМИ Турция
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