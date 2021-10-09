СМИ: Делегация США встретится с представителями «Талибана» 9 и 10 октября в Дохе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Делегация США 9-10 октября встретится с высокопоставленными представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах) в Дохе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, эта встреча станет первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США, по данным Reuters, постараются оказать давление на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождения удерживаемых талибами американцев.



