Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    СМИ: Дания, Италия и Франция поддержали военно-морскую операцию в Персидском заливе

    24 Июля 2019, 13:55

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Дания, Италия и Франция поддерживают предложение Великобритании о начале военно-морской операции по обеспечению безопасности перевозок через Ормузский пролив, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EurActiv.

    Осторожнаяподдержка на встрече послов ЕС в Брюсселе резко контрастирует с прохладнойреакцией европейских союзников на аналогичный призыв США, впервые озвученный врамках НАТО в конце июня. Тогда европейцы высказали опасения, что подобныедействия могут усилить напряжённость в регионе.

    «ЗапросВеликобритании, а не Вашингтона, облегчает европейцам сплочение вокруг этого, -сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС. - Свобода судоходства оченьважна, она отделена от кампании США по максимальному давлению на Иран».

    Великобританияпредставила эту идею перед послами ЕС на встрече в Брюсселе во вторник, заявив,что миссия не будет напрямую затрагивать Европейский союз, НАТО или СоединенныеШтаты.

    Этобыла первая официальная встреча в рамках ЕС после того, как министр иностранныхдел Великобритании Джереми Хант изложил в понедельник планы парламента позащите пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти.

    Великобритания предложила начать военно-морскую операцию после захвата в минувшую пятницубританского танкера Stena Impero иранской стороной.

    Представителибританских министерств иностранных дел и обороны также обсудили возможнуюмиссию, которая, вероятно, будет включать не только корабли, но и самолеты,вместе с итальянскими, испанскими, французскими и немецкими коллегами.

    Высокопоставленныйнемецкий дипломат в Берлине сказал, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маастесно общается со своими британскими и французскими коллегами, чтобы «внестивклад в безопасность» Персидского залива, в том числе в области безопасности наморе.

    Нидерландытакже оценивают британское предложение, в то время как испанский чиновниксказал, что Мадрид провел переговоры с Лондоном и изучал эту идею.

    Поданным издания, Великобритания намерена провести дополнительные консультации состранами ЕС, включая Швецию, тогда как на прошедшей встрече в Брюсселе Польша иГермания проявили интерес к возможной миссии.

    Военно-морскуюоперацию может возглавить совместное франко-британское командование. УВеликобритании есть военно-морская база в Омане, а у Франции - в ОбъединенныхАрабских Эмиратах.

    Пословам дипломатов, любая подобная операция нуждается в одобрении парламентовнекоторых стран ЕС.

    Как сообщалосьранее, британский нефтяной танкер Stena Impero в 19 июля ночью был задержан вОрмузском проливе.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз Иран Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    Нарушения выявили в финансово-хозяйственной деятельности Озенмунайгаза
    Цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу спроса
    КМГ пояснил ценообразование на нефть, добываемую «Озенмунайгаз»
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров