СМИ: Дания, Италия и Франция поддержали военно-морскую операцию в Персидском заливе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Дания, Италия и Франция поддерживают предложение Великобритании о начале военно-морской операции по обеспечению безопасности перевозок через Ормузский пролив, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EurActiv.

Осторожнаяподдержка на встрече послов ЕС в Брюсселе резко контрастирует с прохладнойреакцией европейских союзников на аналогичный призыв США, впервые озвученный врамках НАТО в конце июня. Тогда европейцы высказали опасения, что подобныедействия могут усилить напряжённость в регионе.

«ЗапросВеликобритании, а не Вашингтона, облегчает европейцам сплочение вокруг этого, -сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС. - Свобода судоходства оченьважна, она отделена от кампании США по максимальному давлению на Иран».

Великобританияпредставила эту идею перед послами ЕС на встрече в Брюсселе во вторник, заявив,что миссия не будет напрямую затрагивать Европейский союз, НАТО или СоединенныеШтаты.

Этобыла первая официальная встреча в рамках ЕС после того, как министр иностранныхдел Великобритании Джереми Хант изложил в понедельник планы парламента позащите пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Великобритания предложила начать военно-морскую операцию после захвата в минувшую пятницубританского танкера Stena Impero иранской стороной.

Представителибританских министерств иностранных дел и обороны также обсудили возможнуюмиссию, которая, вероятно, будет включать не только корабли, но и самолеты,вместе с итальянскими, испанскими, французскими и немецкими коллегами.

Высокопоставленныйнемецкий дипломат в Берлине сказал, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маастесно общается со своими британскими и французскими коллегами, чтобы «внестивклад в безопасность» Персидского залива, в том числе в области безопасности наморе.

Нидерландытакже оценивают британское предложение, в то время как испанский чиновниксказал, что Мадрид провел переговоры с Лондоном и изучал эту идею.

Поданным издания, Великобритания намерена провести дополнительные консультации состранами ЕС, включая Швецию, тогда как на прошедшей встрече в Брюсселе Польша иГермания проявили интерес к возможной миссии.

Военно-морскуюоперацию может возглавить совместное франко-британское командование. УВеликобритании есть военно-морская база в Омане, а у Франции - в ОбъединенныхАрабских Эмиратах.

Пословам дипломатов, любая подобная операция нуждается в одобрении парламентовнекоторых стран ЕС.

Как сообщалосьранее, британский нефтяной танкер Stena Impero в 19 июля ночью был задержан вОрмузском проливе.