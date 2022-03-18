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    11:45, 18 Март 2022 | GMT +6

    Смешанные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 19-21 марта 2022 года опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В конце недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков, погода. Однако, уже 20 марта на северные, северо-западные регионы начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Новой Земли. Циклон, постепенно смещаясь в юго-восточном направлении, 21 марта охватит уже большую часть республики. В связи с этим ожидается повышение температур воздуха и ухудшение погодных условий – снег, на юге и юго-востоке смешанные осадки (дождь, снег), усиление ветра, низовая метель. По республике ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.

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