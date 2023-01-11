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    Смесь от гололеда разъедает обувь - пояснение коммунальной службы Усть-Каменогорска

    11 Января 2023, 22:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска жалуются на то, что из-за смеси, используемой против гололеда, страдает обувь и резина автомобильных колес. На жалобы жителей ответили в коммунальной службе города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется жалоба жителей города. Они указывают на то, что из-за реагентов, которые коммунальные службы применяют на городских улицах, портится обувь и резина автомобильных колес. У жителей города есть подозрения, что в смесь от гололеда добавлены химические вещества.

    В связи с этим корреспондент Казинформа связался с директором коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Таза Өскемен» акимата города Асхатом Таженовым.

    «При гололеде мы посыпаем тротуары и проезжую часть песком. Никакой реагент не используем. В Сети распространяется недостоверная информация. Использование реагентов требует существенных затрат денежных средств. Одна тонна реагента стоит 1,5 млн тенге. Чтобы обеспечить весь город, потребуется около 1 тысячи тонны реагентов. У нас не предусмотрены такие средства», - пояснил он.

    По словам Асхата Таженова, этой зимой выпало очень много снега. В начале января в Усть-Каменогорске внезапно потеплело, тогда песок и смешался со снегом.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Восточно-Казахстанская область
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