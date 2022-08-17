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    Смертность в Казахстане сократилась на 9,6% - исследование

    17 Августа 2022 10:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован рейтинг стран по уровню смертности на 2022.Открыли рейтинг с наибольшим уровнем смертности Сербия, Румыния и Литва, замкнул Катар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

    Рейтинг основан на подсчёте коэффициента смертности — числа умерших на 1000 человек населения. Казахстан занял 85-е место из 229. Коэффициент РК составил 8,11.

    Среди стран СНГ в печальную первую десятку попали Украина, Россия и Беларусь. Недалеко расположилась Молдова — 12-е место.

    По итогам первого полугодия текущего года в РК умерли 69,2 тыс. человек — на 9,6% меньше, чем годом ранее.

    В региональном разрезе наибольшее число смертей наблюдалось в Алматинской области: 7,4 тыс. человек, минус 8,9% за год. В тройке печального первенства также оказались Восточно-Казахстанская и Карагандинская области. Меньше всего смертей было зафиксировано в Мангистауской области: 1,5 тыс. человек, минус 9% за год.

    Примечательно, что в текущем году зафиксировано заметное сокращение числа умерших практически во всех регионах страны, исключение составил лишь один регион — столица.

    По официальным данным, среди самых распространенных причин смерти в Казахстане чаще всего фигурировали болезни системы кровообращения: от них умерли 15,6 тыс. человек — сразу на 15,7% меньше, чем годом ранее.

    Вторую и третью строчки частых причин смерти заняли новообразования и болезни органов дыхания: по 6,7 тыс. смертей. В пятерку антилидеров попали несчастные случаи, отравления и травмы, а также болезни органов пищеварения.


    #Здравоохранение #Статистика #Общество
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