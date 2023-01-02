Смертность сократилась в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 2022 году смертность в ВКО по болезням системы кровообращения уменьшилась на 18,1%, органов дыхания - 30,7%, от злокачественного новообразования на 7%. В то же время отмечается незначительное увеличение показателя смертности от травм и отравлении на 0,6% и туберкулеза - 14%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«В регионе продолжается реализация специальной программы «Ансаған сәби». Более 1357 бесплодных супружеских пар состоят на учете. В 2022 году для них было выделено 488 квот. Одним из основных показателей Национального проекта «Здоровая нация» является охват медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями. С начала года охват круглосуточной медреабилитацией детей по области составил 31,5%. Вместе с тем, в этом году снизился показатель заболеваемости ожирением среди детей. Он составил 82,1%», - сообщила на брифинге и.о. заместителя руководителя управления здравоохранения Айнаш Капанова.

К тому же, для охвата сельских местностей услугами передвижных медицинских пунктов в области работают 7 единиц автотранспорта со 100% оснащением медоборудованием и кадрами. С начала 2022 года услугами ПМК было охвачено – 45 тысяч 721 человек.

«В 2022 году заработная плата врачей увеличена на 30 %, средняя зарплата врача составила 494 тысячи 425 тенге. Зарплата средних медицинских работников увеличена на 20 %, их средняя зарплата - 264 тысячи 570 тенге», - отметила спикер.

В 2023 году планируется оснащение 102 единицами оборудования в рамках трансфертов. Запланировано приобретение двух компьютерных томографов на сумму 1 млн 50 тысяч 667 тенге.

«В 2023 году планируется обучение за рубежом 23 специалистов в клиниках Израиля, Латвии и РФ на сумму свыше 454 млн тенге. На сегодняшний день в области общее количество Высокотехнологичной медицинской помощи составляет 33 единицы. К 2024 году количество видов ВТМП составит 56. Также в рамках трансферта выделены средства на капитальный ремонт 19 объектов», - добавила Айнаш Капанова.

Она также сообщила, что в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан планируется исполнение пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

«Предполагается строительство 36 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 27 медпунктов, 7 врачебных амбулатории, 2 фельдшерско-акушерских пункта и модернизация больницы района Алтай», - заявила она.



