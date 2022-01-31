Смертность из-за КВИ в России в январе снизилась на треть по сравнению с декабрем

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Смертность из-за коронавируса в России в январе снизилась на треть по сравнению с декабрем прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

С 1 по 31 января федеральный оперативный штаб сообщил о 22 489 летальных исходах, тогда как с 1 по 31 декабря - о 33 667. Число умерших по итогам месяца оказалось минимальным с июня 2021 года, следует из данных штаба.

При этом число выявленных случаев заражения увеличилось по сравнению с декабрем на 57,7%, до 1 361 095. За счет роста заболеваемости и снижения смертности летальность новой инфекции за месяц сократилась с 2,94% до 2,79%.

Количество случаев выздоровления, напротив, заметно снизилось: если в декабре штаб сообщал о 1 134 666 вылечившихся (это максимум с начала пандемии), то в январе - о 784 362. Этот фактор вместе с увеличением числа выявляемых случаев заражения привел к снижению доли выздоровевших с 90,1% в конце прошлого месяца до 86,4% сейчас.



