Смертность детей в ДТП возросла в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 9% и количества пострадавших детей в них на 15%. Об этом на брифинге сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала Актоты Боранова, более половины пострадавших детей являлись пассажирами, остальная половина – пешеходы. При этом смертность детей в ДТП возросла на 38%.

В большинстве случаев пострадавшие дети перевозились взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств (автокресла, бустеры, адаптеры и др.) либо не пристегнутыми.

«Нам нужно помогать детям научиться оценивать меры безопасности и оставаться уверенными в трудных жизненных ситуациях. Поведение на дороге во многом копируется ребенком с модели поведения родителей. Поэтому, если родители не только говорят о правилах дорожной безопасности, но и сами их выполняют, такое поведение для ребенка становится нормой», - заявила Актоты Боранова.

В то же время, по данным ведомства, основными причинами ДТП по вине пешеходов являются: переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близко идущим транспортом.

Министерством внутренних дел принимаются меры по снижению детской смертности на дорогах. На постоянной основе проводится работа по правовому просвещению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Для привлечения внимания общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма регулярно проводятся профилактические акции, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом («Безопасный школьный автобус», «Внимание, дети!», «Внимание-пешеход!», «Родители, берегите жизнь детей!», «Дети, будьте внимательны на дороге!», «Ваш пассажир – ребёнок!», «Дорога в школу» и т.д.).

Со вчерашнего дня на территории республики стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» по обеспечению безопасности несовершеннолетних на дорогах страны. Оно будет продолжаться до конца сентября текущего года.

С началом учебных дней сотрудниками полиции совместно с органами образования, школьными отрядами юных инспекторов движения будут проводиться уроки по безопасности дорожного движения.