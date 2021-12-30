Смертная казнь не влияет на снижение преступности в обществе – представитель Генпрокурора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший помощник Генерального прокурора - представитель Генерального прокурора в Парламенте Мейрамбай Кемалов прокомментировал полную отмену смертной казни в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан с момента обретения независимости поступательным путем идет в сторону гуманизации законодательства, в том числе и уголовного. Одним из ключевых моментов гуманизации уголовно-правовой сферы безусловно является поэтапный отказ от смертной казни. За 30 лет в Казахстане в этом направлении сделано много. С достижением независимости Казахстан в уголовном законодательстве начал сокращать составы уголовных правонарушений, за которые ранее предусматривалась смертная казнь», - сказал Мейрамбай Кемалов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его словам, в советское время смертная казнь применялась за широкий круг уголовных правонарушений.

«В том числе, за оборот иностранной валюты, что сейчас кажется абсурдным. Была смертная казнь и за умышленное убийство. Лет 25-30 назад в Казахстане убийств в год совершалось около 2,5-3 тысяч. Это статистика. В тот момент у нас смертная казнь за умышленное убийство была и суды выносили такие приговоры. Интересный факт: в последние годы, после того как мы фактически прекратили осуществлять смертную казнь, начиная с 2003 года идет снижение. Сейчас в год расследуется максимум 800-900 дел касательно умышленных убийств. То есть, количество сократилось в два-три раза», - отметил спикер.

«Смертная казнь не является одним из средств или орудий снижения преступности в обществе. Принятием данного закона мы реализовали Указ Первого Президента - Елбасы и его курс по гуманизации общества в целом», - заключил М. Кемалов.

Напомним, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».



