Смертельный выстрел близ военного полигона: Верховный суд вынес решение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мастер участка одного из ТОО был приговорен судом первой инстанции к 2,5 годам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности и незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов. Апелляция, отменив приговор, осудила его за умышленное убийство, увеличив срок до 9 лет лишения свободы. Однако Верховный суд РК отменил решение апелляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт высшего судебного органа.

Кассация, изучив дело и доводы адвокатов осужденного, пришла к тому, что вывод апелляции в полной доказанности вины Ускенбекова в умышленном противоправном причинении смерти потерпевшему основан на предположениях.

Так, по материалам дела Ускенбеков работал по договору мастером участка в ТОО. По приказу директора ТОО была организована транспортировка оборудования к месту работы. ТОО запланировало на законных основаниях проводить геологоразведочные работы на территории военного полигона «Сары-Шаган», о чем свидетельствует наличие соответствующей лицензии, договора и разрешения от арендатора территории.

На военный полигон Ускенбеков выехал с людьми (работниками) и спецтехникой. Когда они были в 10 километрах от рудника, вооруженный пистолетом Макарова и двумя карабинами «Тигр» и «Сайга» потерпевший на своей автомашине подрезал им дорогу, чтобы остановить их движение и воспрепятствовать законной деятельности ТОО. При этом ни осужденный, ни рядом находившиеся с ним рабочие не представляли для потерпевшего никакой угрозы, т.к. у них не было оружия.

«Ускенбеков попросил потерпевшего не мешать им двигаться дальше, сказав, что для каких-либо разговоров потерпевший может приехать на объект. Однако потерпевший крикнул: «я вам не дам тут работать», и выстрелил из винтовки в сторону стоящих напротив людей. В этот момент Ускенбеков увидел, как один из работников ТОО упал с мотоцикла и, подумав, что последний получил огнестрельное ранение, вырвал из рук сидящего в автомобиле потерпевшего пистолет и выбросил его из окна водительской двери. Когда Ускенбеков отходил от машины, потерпевший направил пистолет против него. Ускенбеков, опасаясь за свою жизнь и жизнь окружающих, обеими руками схватил пистолет. Началась борьба, в ходе ее произошел выстрел из пистолета», - сообщили подробности в пресс-службе Верховного суда.

В результате пострадавший погиб в больнице. Услышав это, Ускенбеков добровольно отправился в полицию.

«Указанные обстоятельства подтверждают, что смерть потерпевшего настала из-за неосторожных действий осужденного, у Ускенбекова отсутствовало намерение убивать, он действовал только с учетом угрозы жизни его и окружающих», - отмечают в Верховном суде.

Учитывая изложенное, Верховный суд отменил решение апелляции, признал приговор суда первой инстанции законным и оставил его в силе.



