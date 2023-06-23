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    Смертельный прыжок карагандинки на роуп-джампинге: инструктору смягчили приговор

    23 Июня 2023, 15:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казыбекбийский районный суд города Караганды изменил приговор по отношению к инструктору печально известного аттракциона «роуп-джампинг», где погибла 34-летняя жительница Шахтинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Суд изменил приговор в отношении инструктора фирмы по организации прыжков «Fly Kazakhstan» в Караганде. Смягчение касается режима колонии, срок отбывания наказания остался без изменения.

    «Приговор Казыбекбийского районного суда Караганды от 1 августа 2022 года в отношении М. изменить:

    - Отбывание лишения свободы назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - сообщается в постановлении суда.

    Напомним, 10 октября в Караганде во время роуп-джампинга погибла 33-летняя женщина. Прыжок она совершила с крыши гостиницы «Созвездие» и разбилась об бетонную конструкцию на земле. Ее экстренно госпитализировали, провели трепанацию черепа, но спасти не удалось.

    По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК Казахстана «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний инструктора аттракциона.

    По данному делу в начале августа 2022 года суд вынес приговор в отношении инструктора. Его судили по статье 306 части 3 «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Судья Казыбекбийского районного суда признала его виновным и назначила 4 года в колонии средней безопасности.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Суды Происшествия Караганда
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