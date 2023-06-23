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Смертельный прыжок карагандинки на роумпджампинге: инструктору смягчили приговор

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Июня 2023, 15:45
Смертельный прыжок карагандинки на роумпджампинге: инструктору смягчили приговор

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казыбекбийский районный суд города Караганды изменил приговор по отношению к инструктору печально известного аттракциона «роумпджампинг», где погибла 34-летняя жительница Шахтинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд изменил приговор в отношении инструктора фирмы по организации прыжков «Fly Kazakhstan» в Караганде. Смягчение касается режима колонии, срок отбывания наказания остался без изменения.

«Приговор Казыбекбийского районного суда Караганды от 1 августа 2022 года в отношении М. изменить:

- Отбывание лишения свободы назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - сообщается в постановлении суда.

Напомним, 10 октября в Караганде во время роупджампинга погибла 33-летняя женщина. Прыжок она совершила с крыши гостиницы «Созвездие» и разбилась об бетонную конструкцию на земле. Ее экстренно госпитализировали, провели трепанацию черепа, но спасти не удалось.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК Казахстана «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний инструктора аттракциона.

По данному делу в начале августа 2022 года суд вынес приговор в отношении инструктора. Его судили по статье 306 части 3 «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Судья Казыбекбийского районного суда признала его виновным и назначила 4 года в колонии средней безопасности.


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