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    Смертельный наезд на девочек в селе Алматинской области: вынесен приговор водителю

    15 Июня 2021, 16:47

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Енбекшиказахском районном суде вынесли приговор водителю, сбившему четырех школьниц в пьяном виде в селе Корам в Алматинской области. Двое из пострадавших позже скончались в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно приговору, виновник ДТП получил десять лет лишения свободы.

    «Признать виновным А. Демесинова, 1966 года рождения, ранее не судимого, по статье 345-1 ч. 4 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с пожизненным лишением права управлять автотранспортом», - огласила приговор судья.

    Также подсудимый должен возместить моральный и материальный ущерб пострадавшим.

    Напомним, 2 марта 2021 года, 54-летний водитель автомашины «УАЗ», житель села Корам Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоявших на обочине. Позже он был задержан.

    В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой. Состояние двух девочек врачи тогда оценили как крайне тяжелое .

    Позже двое из пострадавших скончались в больнице. После этого дело подозреваемого переквалифицированы на более тяжкую статью 345-1 часть 4 УК РК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ему грозило наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.

    Ранее подсудимый рассказал о ДТП.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Судебный процесс
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