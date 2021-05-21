Смертельный наезд на девочек в селе Алматинской области: подсудимый рассказал о ДТП

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Енбекшиказахском районном суде Алматинской области начался суд над водителем, сбившим четырех школьниц в пьяном виде в селе Корам. Двое из пострадавших позже скончались в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в суде подсудимый рассказал о ДТП.

«Происшествие было под вечер, но в светлое время. Когда я ехал по дороге, справа на обочине увидел девушек, а с левой стороны дороги я услышал чьи-то голоса и отвлекся. У моего автомобиля одно боковое стекло было разбито незадолго до ДТП, и я поставил туда картон. Я не видел ничего и наклонялся вперед, когда надо было заглянуть в бок. Как раз в тот момент, когда я хотел заглянуть туда, оказывается сбил девочек. Это было нечаянно. Я потом сразу же вышел из машины и начал бить себя по голове. Сзади меня ехали другие автомобили, они все остановились и начали успокаивать меня», - вспомнил он.

По его словам, он в тот день возвращался домой со своего крестьянского хозяйства в подвыпившем состоянии и по дороге решил заехать на заправку, как это делает в обычные дни.

«Я каждый день езжу в хозяйство, иногда ночую там. Мое хозяйство находится в 15 километрах от аула. У меня там есть два помощника. Автомобиль «УАЗ» принадлежит мне. В тот день, 2 марта, была ясная погода. Я возвращался один, немного в подвыпившем состоянии. Употреблял алкоголь один в своем хозяйстве, выпил половину 0,5 литра водки. Сел за руль в пьяном виде и выехал в аул. Хочу извиниться за свой поступок», - признался подсудимый.

Он также ответил, что употребляет алкоголь только по каким-либо праздникам, а за руль в пьяном виде в тот день сел в первый раз.

Местные участковые, которые выступили свидетелями аварии, заявили, что в то время находились на соседней улице и проводили совещание с жителями по работе, а сигнал о ДТП поступил примерно в 17:30 часов.

«Когда мы приехали на место, там уже было много людей и стоял автомобиль. На дороге лежали две девочки. ДТП было где-то в 7 метрах от пешехода. Мы начали выяснять обстоятельство, свидетели подсказали, что наезд совершил Асет. Он сам также держался за голову и винил себя. Скорая приехала после нас, где-то через 7-8 минут… Асет помогал нуждающимся людям в поселке, занимался скотоводством. Обеспечивает работой жителей. Можно сказать, что он меценат. Лично я не замечал его в состоянии алкогольного опьянения. Он часто бывал в фазенде», - ответил на вопросы прокурора один из участковых.

Второй участковый добавил, что в момент их приезда, водитель стоял рядом со своим авто и был в шоковом состоянии. Он не мог внятно объяснить свои действия.

Свидетелями по данному делу выступили также сотрудники и директор школы, где учились пострадавшие дети. Это единственная школа в этом поселке. Учительница школы отметила, что все четыре девочки являются отличницами, активными ученицами, участвовали в разных конкурсах и занимали места.

Напомним, 2 марта 2021 года, 54-летний водитель автомашины «Уаз», житель села Корам Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоявших на обочине. Позже нарушитель был задержан.

В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой. Состояние двух девочек врачи тогда оценили , как крайне тяжелое.

Позже двое из пострадавших скончались в больнице. После этого, дело подозреваемого переквалифицированы на более тяжкую статью 345-1 ч. 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.