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    Смертельное отравление в Караганде: в реанимации все еще остаются 6 детей

    7 Августа 2023, 10:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 7 июля в отделении реанимации 6 детей, стабильно тяжелые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное Управление здравоохранения.

    В нейробоксированном отделении пациенты (3 детей) в динамике стабильные, без ухудшений.

    Всего 9 пациентов, 2 - в детской больнице в реанимации, остальные 7 в инфекционном центре ОКБ.

    Планируется выписка троих детей.

    Ранее сообщалось, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации.

    Первое расследование установило, что у детей, поступивших с отравлением из Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, не было пищевого отравления.

    Позже министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.

    3 августа в связи с улучшением общего состояния выписано двое детей, поступивших в нейробоксированное отделение.

    Для определения причин произошедшего в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области создана специальная комиссия под председательством заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова. В состав комиссии вошли представители нескольких управлений и комитетов.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются специальные прокуроры.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Здравоохранение Караганда Дети
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