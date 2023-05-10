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    Смертельное отравление семьи в Алматинской области: врачи оценили состояние выжившей

    10 Мая 2023, 12:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Врачи оценили состояние единственной выжившей из семьи после отравления в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пациентка 1985 года рождения поступила в многопрофильную межрайонную больницу Карасайского района 4 мая с тяжелым отравлением неизвестным веществом. На фоне проводимого лечения состояние в динамике с улучшением. Дыхание самостоятельное. Готовится на перевод в отделение», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что в селе Кольащы Ельтайского сельского округа Карасайского района шесть человек отравились неизвестным веществом, пятеро из них скончались. Это мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 года рождения).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Регионы
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