Смертельное отравление семьи в Алматинской области: врачи оценили состояние выжившей

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Врачи оценили состояние единственной выжившей из семьи после отравления в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентка 1985 года рождения поступила в многопрофильную межрайонную больницу Карасайского района 4 мая с тяжелым отравлением неизвестным веществом. На фоне проводимого лечения состояние в динамике с улучшением. Дыхание самостоятельное. Готовится на перевод в отделение», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в селе Кольащы Ельтайского сельского округа Карасайского района шесть человек отравились неизвестным веществом, пятеро из них скончались. Это мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 года рождения).



