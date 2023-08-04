Смертельное отравление ребенка в Караганде: создана спецкомиссия

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Для определения причин произошедшего в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области создана специальная комиссия под председательством заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова. В состав комиссии вошли представители нескольких управлений и комитетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав специальной комиссии вошли руководители областных управлений координации занятости и социальных программ и здравоохранения, заместитель начальника департамента полиции, руководитель департамента комитета труда и социальной защиты, и. о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля, руководитель департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля, главный инспектор по защите прав несовершеннолетних и семейно-демографической политике аппарата акима Карагандинской области.

В центре назначен исполняющий обязанности директора.

«Все дети обследованы с участием врачей-психиатров, невропатологов. Привлечены дополнительные медицинские работники подведомственных учреждений. Организовано постоянное дежурство врачей совместно с управлением здравоохранения, а также из числа сотрудников управления координации занятости и социальных программ. В настоящее время проводятся проверки санитарно-эпидемиологической службой, департаментом комитета труда и социальной защиты, департаментом медицинского и фармацевтического контроля, которые продлятся до 30 дней», - сообщили в Карагандинском областном управлении координации занятости и социальных программ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются специальные прокуроры.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находятся в реанимации.

Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.