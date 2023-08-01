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    Смертельное отравление детей в Караганде: прокуратура проверит все центры оказания соцуслуг

    1 Августа 2023, 11:24

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    31 июля по факту пищевого отравления детей в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области» начато досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия).

    Уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Назначены соответствующие экспертизы.

    В рамках расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

    Всего в стране работают 84 учреждения, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям, в том числе детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью (37 Центров оказания специальных медико-социальных услуг для детей, 47 детских домов, а также центров поддержки семьи с охватом 2959 детей).

    Напомним, в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации. У пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста.

    Ранее сообщалось, что у всех 12 детей, поступивших в больницу, поставлен диагноз «отравление неясного генеза». Пока не понятна причина, при этом исключается пищевое отравление.

    Министр здравоохранения Ажар Гиният выехала на место происшествия.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Происшествия Генпрокуратура Регионы Казахстана Караганда Дети
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