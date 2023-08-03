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    Смертельное отравление детей в Караганде: основной диагноз не подтвердился

    3 Августа 2023, 15:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Управлении здравоохранения Карагандинской области озвучили результаты анализов детей, поступивших с отравлением из Центра оказания специальных социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По результатам анализов пищевое отравление у всех поступивших пациентов не подтверждается. Материалы направлены на обширное исследование для выявления точных причин отравления», - сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

    Также по их словам, 3 августа в связи с улучшением общего состояния выписано еще двое детей, поступивших в нейробоксированное отделение 31 июля.

    «В настоящее время продолжается стационарное лечение 9 детей (реанимация – 6, нейробоксированное отделение – 3). Состояние всех пациентов в динамике стабильное, без ухудшений», - добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находятся в реанимации.

    Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

    Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Здравоохранение Караганда
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