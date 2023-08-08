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    Смертельное отравление детей: полиции поручено тщательно провести следствие

    8 Августа 2023, 10:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений касательно массового отравления детей в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ажар Гиниятовна, прошу обеспечить всю необходимую медицинскую помощь и держать на особом контроле состояние детей и после выписки. Акиматам нужно усилить контроль за обеспечением безопасности детей, находящихся в интернатных, медико-социальных учреждениях. Министерству внутренних дел тщательно провести следственные мероприятия по выявлению точных причин произошедшего и виновных», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Напомним, в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации.

    30 июля два ребенка из Центра почувствовали недомогание. У них была рвота и жидкий стул. 31 июля еще 10 детей из этого учреждения госпитализировали в больницу с аналогичными симптомами.

    «Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. Шесть детей находятся в реанимации. Остальные - под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

    Больницу посетил аким области Ермаганбет Булекпаев. Он провел оперативное совещание с руководством областного управления здравоохранения и лечащими врачами. Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело и передано в Управление специальных прокуроров Карагандинской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Карагандинская область Происшествия Караганда Дети
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