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    Смертельное ДТП в Талгаре: скрывшийся с места водитель задержан

    26 Октября 2021, 16:56

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водителя, сбившего насмерть 18-летнего парня и скрывшегося с места происшествия в Талгаре, задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств данного ДТП. Подозреваемый 26-летний водитель водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

    Напомним, 25 октября около 20:30 в городе Талгаре, водитель, двигаясь в западном направлении по ул.Менделеева, допустил наезд на 18-летнего пешехода, который шел по кромке асфальта. В результате ДТП он скончался на месте происшествия. Момент трагедии попал на видео.

    Данный факт зарегистрирован в полиции Талгарского района по ст. 345 ч.3 и ст. 347 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места ДТП).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью ДТП Криминал
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