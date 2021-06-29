Смертельное ДТП в Павлодарской области: скончалась 4-летняя девочка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 4-летняя девочка скончалась в результате ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 июня в 17:30 часов в селе Береке Аксуской сельской зоны, напротив дома по улице Атамекен, 21-летний водитель автомашины ВАЗ 2106 совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть дороги.

«В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, в отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК Республики Казахстан. Водитель водворен в ИВС.