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    10:17, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП в Павлодарской области: скончалась 4-летняя девочка

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 4-летняя девочка скончалась в результате ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    28 июня в 17:30 часов в селе Береке Аксуской сельской зоны, напротив дома по улице Атамекен, 21-летний водитель автомашины ВАЗ 2106 совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть дороги.

    «В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    В полиции отметили, в отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК Республики Казахстан. Водитель водворен в ИВС.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Главная Происшествия Павлодарская область
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