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    Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней

    23 Августа 2023, 20:38

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 23 августа около 16:00 в районе села Алмалы Шиелийского района произошло ДТП с участием автомашин Газель и Nexia, в результате которого 5 человек погибли, трое получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

    Сотрудники полиции предупреждают водителей о строгом соблюдении правил дорожного движения и просят не превышать скоростной режим.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Кызылординская область ДТП полиция
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